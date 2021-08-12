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Sarıyer'de orman yangını

Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 16:32 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 16:52

Sarıyer'de orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter su atarak yangına müdahale etti. Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmıştı.


Sarıyer'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter su atarak yangına müdahale etti. Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmıştı. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

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İstanbul sarıyer yangın
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