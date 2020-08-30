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Sarıyer'de metro durağı çıkışında şüpheli paket alarmı

DHA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 0:43 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 0:43

Sarıyer'de Hacıosman Metro durağının çıkışında bulunan otobüs durağında şüpheli paket fünye ile uzaktan patlatıldı.


Olay saat 21.30 sıralarında Hacıosman Metro durağının çıkışında bulunan otobüs durağında meydana geldi. Yol kenarına bırakılan bavulu gören vatandaşlar şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bavulun etrafını şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, bavulu fünye ile patlattı. Patlatılan bavulun içinden piknik tüpü çıktı. Polis bavulu kimin bıraktığını tespit etmek için çalışma başlattı.
 

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Sarıyer Hacıosman Metro durağı paket alarm
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