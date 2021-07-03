İstanbul Sarıyer'de, lüks gelin arabası seyir halindeyken alev aldı. Gelin ile damat olayı burunları dahi kanamadan atlatırken sürücü "Düğüne gidiyorduk, ama cenazemize de gelebilirdiniz" dedi.

İstinye Katar Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, konvoyla nikaha giden Ali Görücü'nün kullandığı 34 JY 6363 plakalı lüks gelin arabasının motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin ön tarafından ve altından gelen dumanı ilk anda fark edemeyen Görücü, konvoydakilerin haber vermesi üzerine aracı yol kenara çekti. Gelin arabasının önünden çıkan dumanı gören gelin ile damat can havliyle kendilerini dışarı attı.

Sürücü Ali Görücü, otomobilde bulunan yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yangın tüpleriyle yardıma koştu. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

"ARABANIN ALTI YANIYOR DEDİLER"

Gelin ile damadın konvoydaki bir başka otomobille nikaha gittiğini belirten Ali Görücü, "Düğüne gidiyorduk. Yandı işte; ama cenazemize de gelebilirdiniz. Yandı yapacak bir şey yok. Konvoy halindeydik. Ben farkında bile değildim. Kornaya bastılar, 'ne oluyor' dedim. 'Arabanın altı yanıyor' dediler. Gelin ile damat içindeydi. Kaçtılar. Ellerim yandı" dedi.