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Sarıyer'de jandarma ekipleri ormanda denetim yaptı

Yalın ONAT - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL(DHA) |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 12:53 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 12:53

Dün itibariyle başlayan ormanlara giriş yasağı nedeniyle İstanbul İl Jandarma ekipleri ormanlarda denetime başladı. Sarıyer'de de denetim yapıldı


Orman yangınları ile mücadele kapsamında Sarıyer'deki ormanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim yaptı. Ormanın bazı kısımları havadan drone ile kontrol edildi.
 
İçeriye girmek isteyenler olması halinde müdahale için Jandarma Personeli ormanın belirli alanlarında hazır bekledi.
 
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Ormanlara yakın yerlerde araç duraklamalarına da jandarma tarafından izin verilmedi. 4 bin 510 jandarma personeli ormanlarda, görev alacağı belirtildi. Kontroller 24 saat boyunca sabit ve hareketli olarak devam edecek. Atlı jandarma ekipleri görev de denetimlerde görev aldı. 
 
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