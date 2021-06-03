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Sarıyer'de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)  |  03 Haziran 2021 Perşembe - 1:52 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 1:52

Sarıyer'de 3 gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gümüşdere taştı. Taşkında Gümüşdere Mahallesi, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Yerleşkesinin girişinde bulunan köprü, sel sularına dayanamayarak yıkıldı.


Sarıyer'de 3 gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gümüşdere taştı. Taşkında Gümüşdere Mahallesi, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Yerleşkesinin girişinde bulunan köprü, sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Olayın ardında jandarma ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, belediye ekipleri ise yıkılan köprünün enkazını derenin içerisinden kaldırdı. Yapılacak incelemelerin ardından köprüyle ilgili çalışma yapılacağı öğrenildi. 

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