Sarıyer Belediyesi zabıta alıyor! Zabıta alımı başvuruları nasıl yapılır?

Sarıyer Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacak. Sarıyer Belediyesi zabıta alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sarıyer Belediyesi zabıta alımı başvuruları nasıl yapılır? Zabıta alımı başvuru şartları ne? İşte Sarıyer Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

Sarıyer Belediyesi en az ön lisans mezunu 15 zabıta memuru alıyor. Sarıyer Belediyesi zabıta alım ilanı Resmi Gazte'de yayımlandı. Peki, Sarıyer Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasul yapılır? Zabıta alımı başvuru şartları ne? İşte Sarıyer Belediyesi zabıta alım ilanının detayları...

Sarıyer Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacak.

ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak ön lisans 2018-KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 60 puan ve üzeri KPSS puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48. maddesi’nin (a) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/a maddesi’nde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri

belediyemizce yapılacaktır.)

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

f. Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.

SARIYER BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sarıyer Belediyesi zabıta alımı ilanına başvuru yapacak adayların, belediyenin internet sayfasından

(http://www.sariyer.bel.tr) temin edecekleri başvuru formunu doldurarak KPSS sonuç belgesi ve istenen belgelerle ile birlikte Sarıyer Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Adaylar, başvuru belgelerini 2 Kasım - 6 Kasım 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edebilecek. Başvurular şahsen yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini ardından Sarıyer Belediyesi'nin www.sariyer.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecek. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecek.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sözlü ve uygulamalı

sınav 19 Kasım 2020 günü saat 09.30’ da Sarıyer Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'nda yapılacak.

Sınav Konuları:

Sözlü Sınav:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı Sınav:

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacak.

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın yüzde 50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacak. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekiyor.