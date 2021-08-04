Sarıklı amiral emekli oldu mu? Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir?

Sarıklı amiral olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı’nın akıbeti merak ediliyor. Üniformanın üzerine giydiği sarık ve cübbe ile fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra hakkında soruşturma açılan ve kamuoyunda ‘sarıklı amiral’ olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı, MSB Yüksek Disiplin Kurulu’nda soruşturma başlatıldıktan sonra görevden alınmıştı. Peki, Sarıklı amirale ne oldu, emekli oldu mu? Sarıklı amiral Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir?

‘Sarıklı amiral’ olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı’nın askeri üniformanın üzerine sarık ve cübbe giyerek tarikat içerisinde görüntüleri ortaya çıkınca hakkında soruşturma başlatılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’ndaki soruşturma başlayınca Sarı, görevden alınmıştı. Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir, emekli oldu mu?

TUĞAMİRAL MEHMET SARI EMEKLİ OLDU MU?

Mehmet Sarı’nın YAŞ kararları ile emekli edildi.

‘SARIKLI AMİRAL’ MEHMET SARI KİMDİR?

Ankara’da bir tarikat merkezinde askeri üniformasının üzerine giydiği cübbe ve sarık sonrasında kamuoyunda ‘sarıklı amiral’ olarak adlandırılan Tuğamiral Mehmet Sarı uzun dönem deniz kuvvetlerinde önemli görevlerde yer aldı. Hakkında açılan soruşturma sonrasında görevden alınan Sarı, MSB Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkedildi.

Sivil üniversitede eğitimini tamamladıktan sonra mühendis kadrosundan deniz kuvvetleri bünyesine sözleşmeli subay olarak atanan Sarı, 5 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan YAŞ kararı uyarınca Tersaneler Genel Müdür Yardımcılığından, Deniz İkmal Komutanlığı’na atanmıştı.

4 Ağustos 2021 YAŞ kararları ile Tuğamiral Mehmet Sarı emekliliğe sevkedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan "TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğraf yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır, Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Bunu bir bildirinin bahanesi olarak kullanılmasını kesinlikle art niyetli görüyoruz." demişti.