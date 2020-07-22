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Sarıkamış'ta maske takma zorunluluğu getirildi

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:22 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 17:22

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla  mücadele kapsamında yeni tedbirler alındığı bildirildi.
 
İlçede bir köyün karantinada olması ve yeni vakaların tespit  edilmesiyle maske takmanın zorunlu hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Kovid-19 ile ilgili  Karaköse köyümüzün karantina altına alınması ve  ilçe merkezimizde yeni vakalar tespit edilmesi nedeniyle tüm vatandaşlarımızın  maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmesi zorunlu hale gelmiştir.  Maske takılması ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili sorumluluk bölgelerine göre  İlçe Jandarma Komutanlığımızca ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce sıkı denetimler  yapılacak, kurallara uymayan vatandaşlarımız hakkında idari işlem  uygulanacaktır."
 
  
 

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