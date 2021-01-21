Mustafa Sarıgül: Kendi adayımızla seçime gireceğiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm Türkiye ile ittifak yapacaklarını belirterek, "Hiç bir bölge, mezhep, kültür farkı gözetmeden Türkiye'mizle ittifak yapacağız. Biz kendi adayımızı çıkaracağız, kendi adayımızla seçime gireceğiz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara 'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarıgül, Türkiye'de büyük ve cesur bir değişime ihtiyaç olduğunu, bu nedenle göreve talip olduklarını ve partiyi kurduklarını söyledi. Sarıgül, il teşkilatlarını oluşturmaya devam ettiklerini, haftada 2-3 ilde iktidara hazırlık merkezlerini açarak, 1 Haziran'da partinin genel kongresini yapacaklarını belirtti.

'NE SOLUN NE SAĞIN BEKÇİSİ DEĞİLİZ'

Sarıgül, "Biz, bugün siyaset sahnesinde yer alan hiçbir partinin ne yedeği, ne hizbi, ne de parti içi kliği değiliz. Biz bugün siyaset sahnesindeki partilerin hiçbirinin benzeri, ortağı, takipçisi ya da gölgesi değiliz. Biz, yepyeni bir siyaset anlayışı ile Türkiye’nin 83 milyonunun dertlerine çare olmak üzere gelen Türkiye partisiyiz. Biz hiç kimsenin sofrasından pay almaya gelmiyoruz. Biz, bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır. Biz ne solun ne sağın bekçisi değiliz. Türkiye artık soğuk savaş döneminin kalıplarına mahkum edilemez. Bu kavramlar eskimiş ve değerini yitirmiştir. Biz hiçbir ideolojinin, hiçbir ayrımcılığın ne sözcüsü ne de odağıyız. Biz bölmeye değil, birleştirmeye geliyoruz" dedi.

'GENEL BAŞKANI ÜYELER SEÇECEK'

Sarıgül, partiyi Türkiye’nin değişim ihtiyacına uygun olarak en demokratik teşkilat modeli ile kurduklarını vurgulayarak, "Siyaseti delege ağalarının, kongre kurtlarının, hizip odaklarının hegemonyasından kurtarıyoruz. Partimizin genel başkanı, partimize üye olan tüm yurttaşların oyuyla seçilecek. Artık delegeler yok, tüm üyeler var. Partiyi iki dönemde iktidara taşıyamayan genel başkan görevi yeni bir isme bırakacak" diye konuştu.

'HAZİNE ARAZİLERİ VATANDAŞA'

Sarıgül, iktidara geldiklerinde büyük projeleri; eğitim sağlık ve adaletle ilgili büyük yasal değişikliklerde referandum yapacaklarını, belediye meclislerinde verilen kararların yüzde 90'ını referandumla halka soracaklarını kaydetti. Sarıgül, kamunun vatandaşın başvurusunu 24 saatten fazla geciktirmeyeceğini, hiçbir davanın 1 yıldan uzun sürmeyeceğini belirtti. Sarıgül, hazine arazilerini evsiz vatandaşlara vererek barınma sorununu çözeceklerini, ilk evini alan vatandaştan vergi almayacaklarını, ilk eve sahip olmak isteyenlere çok düşük faizle kredi vereceklerini, vatandaşın ilk arabasını vergisiz satın alacağını belirtti. Sarıgül, üniversitelerde rektörü öğrenciler ve hocaların birlikte seçeceğini, devlet kurumlarına yapılan telefon aramalarının ücretsiz olacağını belirterek, "Türkiye kendisi ve dünya ile barışık bir ülke olursa, kaynak da gelir, refah da gelir" ifadelerini kullandı.

'KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ'

Sarıgül, açıklamalarının ardından soruları da cevaplayarak, ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin, "Türkiye Değişim Partimiz, yapılacak ilk seçimde ittifak yapacaktır. Biz en geniş ittifakı yapacağız. Biz bütün Türkiye ile ittifak yapacağız. Hiç bir bölge, mezhep, kültür farkı gözetmeden Türkiye'mizle ittifak yapacağız. İttifak yapan partiler özellikle muhalefet partileri oylarını gizleyen, kendi koltuklarını korumak isteyenler, oylarının gerçeğinin görünmesine sempatik bakmayanlar. O nedenle Türkiye Değişim Partisinin bir oyu bile kıymetlidir. Biz kendi adayımızı çıkaracağız, kendi adayımızla seçime gireceğiz. Biz Ankara'ya kiracı olmaya değil ev sahibi olmaya geldik. Bizim adayımız fark yaratacak, bizim adayımızın farkı olacak" dedi.

Sarıgül, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine, "Partimiz öylesine demokratik ki o gün geldiği zaman bütün kurullarıyla detaylı bir şekilde tartışacak, kararını en güzel şekilde verecek" dedi.

'MECUT SİSTEMİ DOĞRU BULMUYORUZ'