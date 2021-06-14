Dikili kıyılarında görülmeye başlanan 'Sargassum' türü yosunların turizmi etkileyebileceği belirtiliyor. Dalgaların getirdiği bu çamur rengi yosunlar kıyıya vurduktan sonra bozuk yumurta kokusu yayıyor. Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, son günlerde görülen müsilaj istilası gibi önlem alınmazsa 'Sargassum' adlı yosunun da sorunlara yol açabileceğini söyledi. Peki, Sargassum nedir, ne demek? Sargassum tehlikeli mi, zararları nelerdir? Dikili’de görülen Sargassum…

Sargassum nedir?

Sargassum, kahverengi deniz yosunudur. Genellikle sığ sularda ve mercan resiflerinde yaşarlar. Tropikal okyanuslara dağılan sargassum ağırlıklı olarak besinlerin yukarı doğru yükselmesinden yararlanan soğuk su organizmalarıdır.

Sargassum tehlikeli mi, zararları nelerdir?

Meksika'da 2019 yılında büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Çetin, "Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu. Kıyıya vuran yosunlar, havayla temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler" dedi.

Sargassum, aşırı avlanma, çöp ve diğer kirlilik türleri sonucu ortaya çıkar. Olan yerlerde bir dizi biyolojik ve ekolojik etkiye neden olur. Kıyı şeridi boyunca büyük miktarlarda Sargassum'un ayrışması oksijen tüketerek, balık ölümleriyle sonuçlanan büyük oksijensiz bölgeler oluşturur. Sargassumun ayrışması ayrıca insanlarda bir dizi sağlık etkisine neden olan hidrojen sülfür gazı oluşturur. 2018'deki sargassum su baskını olayı sırasında, sadece Karayip adaları Guadalupe ve Martinik'te 8 aylık bir süre içinde 11.000 Akut Sargassum Toksisitesi vakası rapor edildi.

Sargassum kendiliğinde geçer mi?

İnsan müdahalesi olmadan kendiliğinden ortadan kalkması pek olası değildir.