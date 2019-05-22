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Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin evin eski hizmetçisi tutuklandı

AA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 20:03 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 20:03

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde darp edip kasayı soydukları iddiasıyla gözaltına alınan Moldova uyruklu hizmetçi tutuklandı


Alınan bilgiye göre, 18 Mayıs'ta gece saatlerinde Sarar Şirketler  Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer  Mahallesi'ndeki konutlarına gelen şüpheliler tarafından rehin alınmaları ve  soyguna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ailenin eski  hizmetçilerinden Moldova uyruklu Lulia D. (34) ile Ali Y'nin (32) İl Emniyet  Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
 
Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na  getirildi.
 
Lulia D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali Y. ise adli kontrol  şartıyla salıverildi.
 
Zanlıların, bahçe çitlerindeki telleri demir makasla keserek eve  girdikleri belirlenirken, Lulia D'nin ise 2014 yılında Sarar ailesinin yanında  hizmetçi olarak çalıştığı öğrenildi.
 
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi personelinden oluşturulan özel ekip, İstanbul Yalova ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile temasa geçerek zanlıların kaçış  yollarının kapatılmasını sağladı.
 
 İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle  Bulgaristan'da düzenlenen operasyonlarda olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 8  şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Türkiye'ye iade edilmesi yönündeki  çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
 
Polis, bir miktar döviz ve yüklü miktarda ziynet eşyasının bulunması  için çalışmasını sürdürüyor.

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