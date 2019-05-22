Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin evin eski hizmetçisi tutuklandı

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde darp edip kasayı soydukları iddiasıyla gözaltına alınan Moldova uyruklu hizmetçi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 18 Mayıs'ta gece saatlerinde Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'ndeki konutlarına gelen şüpheliler tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu Lulia D. (34) ile Ali Y'nin (32) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Lulia D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlıların, bahçe çitlerindeki telleri demir makasla keserek eve girdikleri belirlenirken, Lulia D'nin ise 2014 yılında Sarar ailesinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi personelinden oluşturulan özel ekip, İstanbul Yalova ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile temasa geçerek zanlıların kaçış yollarının kapatılmasını sağladı.

İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpol ünün devreye girmesiyle Bulgaristan 'da düzenlenen operasyonlarda olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Türkiye'ye iade edilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis, bir miktar döviz ve yüklü miktarda ziynet eşyasının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.