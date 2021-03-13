Sapyoseksüel nedir, sapyoseksüel ne demek kimlere denir?

Sapyoseksüel kelimesi son zamanlarda hayatımıza giren kelimelerden biridir. Hülya Avşar'ın ‘’Ben bir sapyoseksüelim’’ açıklamasından sonra Sapyoseksüel kelimesi yeniden gündeme geldi. Bu kelimeyi ilk kez duyanlar merak arama motorlarına yöneldi. Peki, Sapyoseksüel nedir? Kimlere Sapyoseksüel denir?

Son dönemlerde hayatımıza giren sapyoseksüel kelimesi hakkında merak edilenler oldukça fazla. Akıllı ve zeki kelimesinden gelen sayoseksüel olduğumuzu gösteren işaretler nelerdir? İşte detaylar…

Sapyoseksüel nedir?

Latince akıllı ve zeki sözcüğü ‘’sapien’’ ile ‘’sexualis’’ kelimelerinin birleşmesinden gelen sapyoseksüel, kişinin bir kişiyi dış görünüşten ziyade beyin ve zekâ kriterlerine göre beğenmesidir. Araştırmalar da fiziksel olarak ortalamanın üstünde olan ancak ortalama zekaya sahip, birini çekici bulmayan sapyoseksüller kişinin zekâ seviyesini çekici bulur. Entelektüel tavırlardan, zekice yapılan konuşmalardan ve esprilerden hoşlanırlar. Bir kişiye zekasından dolayı âşık olmak şekilde de özetlenebilir.

İnsanın bedeninden çok beynine duyulan hayranlık hissi olan sapyoseksüller, zekayı tahrik edici unsur olarak görürler. Kültür düzeyi, eğitim durumu, espri yeteneği sapyoseksüller için çok önemli kriterlerdir. Kısacası kolay kolay beğenmiyor ve karşı cinste aradığınız zekâ ise siz de bir sapyoseksüel olabilirsiniz.

Sapyoseksüellik nasıl anlaşılır?

Bir ilişkiye başlarken buluşmak için tercih edilen ilk ortamın kitap evi olması o kişinin sapyoseksüel olduğunun bir belirtisi olabilir.

Kendisini güçlü bir şekilde ifade eden, espri yeteneği güçlü olan kişiye orada âşık olabilirsiniz. Popülerlikten uzak, akıl ve mantık çerçevesinde gerçekleştirilen bir sohbetten etkileniyor, karşı cinsle yazışmalarınızda dilbilgisi yazım kurallarına dikkat ediyorsanız siz bir sapyoseksüelsiniz.