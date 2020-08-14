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Şapka ve gözlük taktı hastaneye geldi! Kimse tanımadı

DHA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 16:08 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 16:08

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastanelerdeki corona virüs tedbirlerini denetledi. Şapka ve gözlük takarak sıradan vatandaş gibi hastaneleri dolaşan Vali Erin, eksiklikleri yerinde tespit etti.


Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca'nın en çok pozitif vakanın çıktığı 5 ilden biri olarak gösterdiği Şanlıurfa'da koronavirüsle mücadeledeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Vali Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri ve pandemi acil servislerini denetledi.
 
 
Tanınmamak için gözlük ve şapka takan Erin'i denetim esnasında hiçbir vatandaş ve memur tanımadı.
 
Hastanelerde hasta gibi dolaşan Erin, pandemi acil servisinde oturarak çalışanları ve işleyişi takip etti.
 
 
Erin'in, tespit ettiği eksiklikleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne ileterek giderilmesi noktasında talimat vereceği öğrenildi.
 

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tebdili kıyafet
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