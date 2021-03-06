Sapık komşu dehşeti! Yaşlı kadını boğarak öldürdü, sonra da...

Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hanım Pınarlı'nın evinin kapısını dün saat 22.00 sıralarında açık halde bulan komşuları, içeri girdiklerinde eşyaların dağınık olduğunu gördü.

ŞÜPHELİ KOMŞU ÇIKTI, YAŞLI KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ

Hanım Pınarlı'yı boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı.

A.Ç. ilk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü. A.Ç., adliyeye sevk edildi.