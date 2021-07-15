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Sapık hoca cezadan kurtuldu!

15 Temmuz 2021 Perşembe - 10:12 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 10:15

Üzerinde iç çamaşırları olan bir kadının karnına yazdığı Arapça yazıyla gündeme gelen sahte hoca Burhan Dalğali, din istismarından yargılandığı davada kurnazlık yaparak cezadan kurtuldu.


Burhan Dalğali hakkında, terör örgütü PKK’nın sözde bir toplantısında fotoğrafları çıkınca dava açılmıştı. Davaya bakan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle geçen nisan ayında Dalğali’ye 10 ay hapis cezası vermişti. Burhan Dalğali ise cezaya itiraz etti. İlk dava sürerken, Dalğali’ye ‘din istismarı’ suçundan da Bakırköy Adliyesi’nde dava açıldı. İddiaya göre Burhan Dalğali eşi ile dini nikâhını tazelediği taksici Ebubekir B.’den 3 bin 200 lira istemişti. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi bu davayı dün karara bağladı.
 
SABIKASI OLMADIĞINDAN...
 
Burhan Dalğali’ya toplamda 1 yıl 9 ay 15 gün hapis ve 1320 lira adli para cezası verildi. Ancak Dalğali terörden aldığı cezaya itiraz ettiği için karar kesinleşmemiş ve adli siciline işlenmemişti, bu nedenle sabıkasız görünüyordu. Mahkeme sabıkası olmadığı için Dalğali’ye verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı. (Hürriyet)
 

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