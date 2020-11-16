Sapık doktor dehşeti! Hipnotize edip...

Saygın bir üniversitede ders vere ve psikolog olarak görev yapan doktor, kız öğrenciyi hipnotize etti, onu sevgili olduklarına inandırmaya çalıştı, çıplak fotoğraflarını istedi ve baştan çıkarmaya çalıştı.

Akıllara durgunluk veren olay, İngiltere 'nin Leicester kentinde meydana geldi. Üniversitede psikolog olarak çalışan sapık doktor, kız öğrenciyi hipnotize ederek 600 yıl önceki yaşamında sevgili olduklarını söyledi ve onu baştan çıkarmaya çalıştı.

Dr. Waseem Alladin adındaki psikolog, kızın yüzünü gülle okşadı, ona başka bir hayatta sevgili olduklarını söyledi ve "yılan gücü"ne sahip olduğunu iddia ederek erkeklerin kendisine karşı koyaöadığını ileri sürdü.

Üniversitede ve çevresinde saygın bir akademisyen olarak bilinen Dr. Waseem Alladin, hipnotize edilmiş haldeyken kızın fotoğraflarını çekti.

Ardından kız öğrencinin 'ona tamamen boyun eğmediğinden' şikayet ederek, hipnoz konusunda ilerlemelerine izin vermezse beş öğrencinin daha 'sırada beklemekte' olduğunu söyledi.

Sapık doktorun ayrıca iki öğrenciyi daha transa sokmaya çalıştığı ve ona çıplak fotoğraflarını göndermeleri için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Dr. Waseem Alladin, fotoğrafların kızları 'iyileştirebilmesi' için gerekli olduğunu iddia etti.

Bir pratisyen psikolog olan Alladin, suçların işlendiği sırada yasal nedenlerle ismi açıklanamayan üst düzey bir üniversitede ders veriyordu. (Milliyet)