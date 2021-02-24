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Sapanca'da karantina kararı! Giriş ve çıkışlara izin verilmiyor

24 Şubat 2021 Çarşamba - 13:01 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 13:01

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde koronavirüs vakalarının bulunduğu 2 apartman karantinaya alındı.


Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Güldibi Mahallesi’nde bulunan 2 apartmanda yaşayan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması, 14 kişinin ise temaslı olması nedeniyle hastalığın yayılımını engellemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Karar sonrası ekipler, 6 dairenin bulunduğu 2 apartmanın çevresini bariyerlerle kapatarak giriş ve çıkışlara izin vermedi. Karantina süresince binada bulunanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.
 

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Sakarya Sapanca karantina
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