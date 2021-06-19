Kaza saat 16.45 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle bir otomobilin yolda kaymasının ardından arkadan gelen araçların sürücüleri kazaya karışmamak için ani manevra yapınca 9 araç bariyerlere ve birbirlerine çarptı. Palet yüklü bir kamyon ise yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Sapanca'da 11 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı
İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) | 19 Haziran 2021 Cumartesi - 19:48 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 19:48