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Sapanca'da 11 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)  |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 19:48 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 19:48

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza saat 16.45 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle bir otomobilin yolda kaymasının ardından arkadan gelen araçların sürücüleri kazaya karışmamak için ani manevra yapınca 9 araç bariyerlere ve birbirlerine çarptı. Palet yüklü bir kamyon ise yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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Sakarya Sapanca trafik kazası
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