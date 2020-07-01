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Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi!
Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan ve ‘Gökyüzüne yakın saklı kent’ olarak da bilinen, arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri, yapılan kaçak define kazıları ile tahrip ediliyor. Ziyaretçiler, bakımsızlıktan kaplanan otlarla görsel güzelliğini kaybeden tarihi yapıların korunup, gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor.
Kentin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanan, ‘Gökyüzüne yakın saklı kent’ olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı yapılar ve kiliselerden oluşuyor.