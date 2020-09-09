Şans Topu sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? 9 Eylül Milli Piyango MPİ Şans Topu canlı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

9 Eylül Şans Topu sonuçları bu akşam belli olacak. Geçen hafta çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 714 bin 221 TL kazandırmıştı. Peki, 9 Eylül Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango şans topu bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları merak ediliyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanacak. En son 5+1 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 714 bin 221 TL 35 kuruş tek bir kişiye gitmişti.

9 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI MERAK EDİLİYOR!

Geçtiğimiz Çarşamba 4, 5, 23, 25, 29 ve +6 oldu. 6 bilen bir kişi oldu ve 714 bin 221 TL 35 TL'yi alma hakkı kazandı.

5 bilen 4 kişi 10.905 TL, 4+1 bilen 76 kişi 573,90 TL ve 4 bilen bin 108 kişi ise 49,20 TL kazanmıştı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

Şans Topu çekilişi, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek, ardından Şans Topu çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden kontrol edilebilecek.

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI

ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.