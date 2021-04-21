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Şans Topu sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye 2 kişiye çıktı

21 Nisan 2021 Çarşamba - 21:40 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 21:40

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.30'da gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 915 bin 177 TL. İşte, 21 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 915 bin 177 TL. 21 Nisan 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -14-18-20-22-29- ve +8 oldu.
 
21 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda ilk çekiliş bu akşam yapıldı. Şans Topu çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde saat 20.30'da başlayacak çekilişte belli oldu. Çekilişin ardından 5+1 bilen 2 kişi 457.588,95 TL kazandı.
 

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