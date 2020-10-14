Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı.. Her Çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'da gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 2 Milyon 303 bin 313 TL.

Şans Topu çekilişi için heyecan doruktaydı. Son olarak 7 Ekim'de çekilişi gerçekleşen Şans Topu 'nda 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Şans Topu'nda büyük ikramiye 2 Milyon 303 bin 313 TL. Şans Topu'nda kazandıran numaralar 03-04-22-32-33 + 11 oldu.

ŞANS TOPU DEVRETTİ

14 Ekim Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleşti. Canlı çekiliş sonrası sonuçlar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kimse bilemezken 5 bilen 6 kişi 8 bin 134 lira 05 kuruşun sahibi oldu.