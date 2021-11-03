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Şans Topu sonuçları açıklandı! 3 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye sahibini buldu

03 Kasım 2021 Çarşamba - 20:58 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 20:58

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 3 Kasım Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 567 bin 182 TL olarak açıklandı.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş tamamlandı. En çok kazandıran oyunlardan olan Şans Topu, canlı yayında ve noter huzurunda çekiliyor. Kazandıran numaralar; 7-14-24-25-29 + 7 oldu. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama...
 
3 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Milli Piyango Online'da yer alan Şans Topu'nda çarşamba çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapıldı. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 kişi 567.182,30 TL sahibi oldu.
 

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