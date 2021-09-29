Şans Topu sonuçları açıklandı! 29 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 29 Eylül Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 539 bin 614 TL.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu 'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 29 Eylül Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 539 bin 614 TL. 29 Eylül 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -10-15-18-19-27- ve +4 oldu.

29 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu'nun çarşamba günü çekilişi saat 20:00'de gerçekleşti ve www.millipiyangoonline'dan canlı olarak da aktarıldı. Kazandıran numaralar da; -10-15-18-19-27- ve +4 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen çıkmadı ve 539.614,37 TL büyük ikramiye devretti.