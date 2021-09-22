Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Eylül Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 965 bin 659 TL. 22 Eylül 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -3-13-14-22-32- ve +8 oldu.
22 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans Topu'nda çarşamba çekilişi tamamlandı. Talihli numaralar saat 20:00'deki çekilişte belli oldu. Şans Topu çekilişi ise www.millipiyangoonline.com'dan canlı olarak takip edildi. Açıklanan sonuçlara göre ise, 5+1 bilen çıkmadı ve 965.659,54 TL büyük ikramiye devretti.