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Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Eylül Şans Topu'nda büyük ikramiye...

22 Eylül 2021 Çarşamba - 20:57 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 20:57

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 965 bin 659 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 965 bin 659 TL. 22 Eylül 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -3-13-14-22-32- ve +8 oldu.
 
22 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Şans Topu'nda çarşamba çekilişi tamamlandı. Talihli numaralar saat 20:00'deki çekilişte belli oldu. Şans Topu çekilişi ise www.millipiyangoonline.com'dan canlı olarak takip edildi. Açıklanan sonuçlara göre ise, 5+1 bilen çıkmadı ve 965.659,54 TL büyük ikramiye devretti.
 

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