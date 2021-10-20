Şans Topu sonuçları açıklandı! 20 Ekim Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 20 Ekim Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 2 milyon 129 bin 92 TL. 20 Ekim 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-6-18-23-30- ve +9 oldu.
20 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Kazandıran oyunlardan Şans Topu, bu akşam saat 20:00'de çekildi. Çekiliş ise www.millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre ise 5+1 bilen çıkmadı ve 2.129.092,94 TL büyük ikramiye devretti.