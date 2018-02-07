Şans Topu çekilişi (7 Şubat 2018)

Şans Topu’nda bugün 869’uncu hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 5+1 bilen çıkmadı. Üçüncü devrini gerçekleştiren çekilişte büyük ikramiye tutarı, 2 milyon 563 bin 719 bin 33 kuruş oldu. Büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran sayılar 8, 9, 16, 25 ve artı 7 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde geçen hafta 5 artı 1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bu haftaya devretti. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 28 talihli 3 bin 438 lira 85 kuruş, 4 artı 1 bilen 284 talihli 339 lira 45 kuruş, 4 bilen 3 bin 483 talihli 33 lira 40 kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 615 talihli 17 lira 10 kuruş, 3 bilen 113 bin 312 talihli 3 lira 95 kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 492 talihli 5 lira 15 kuruş ve 1 artı 1 bilen 287 bin 694 talihli de 3 lira ikramiye almaya hak kazandı. Talihlilere toplam; 2 milyon 246 bin 712 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

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ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu kolonu, iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır.

İşaretlemeler yapılırken dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Oynanan her kolon için ücret alınır. Çekiliş için Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir.