Şans Topu çekilişi (7 Mart 2018)

Şans Topu’nda bugün 873’üncü hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 5 artı 1 bilen çıkmadı. 789 bin lira 141 liraya ulaşan büyük ikramiye tutarı bu haftaya devretti. Büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran sayılar ise; 2, 5, 6, 14, 30 ve artı 13 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde geçen hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 20 talihli 3 bin 945 lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 167 talihli 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 talihli 43 lira 25 kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 720 talihli 23 lira 15 kuruş, 3 bilen 79 bin 892 talihli 4 lira 60 kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 639 talihli 6 lira 40 kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 669 talihli de 3 lira 50 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Talihlilere çekilişte toplam, 1 milyon 841 bin 328 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

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ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu kolonu, iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır.

İşaretlemeler yapılırken dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Oynanan her kolon için ücret alınır. Çekiliş için Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir.