Şans Topu çekilişi (21 Şubat 2018)

Şans Topu’nda bugün 871’inci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 5 artı 1 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı olan 821 bin 473 lira 22 kuruş bu haftaya devretti. Büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran sayılar ise; 1, 11, 25, 28, 30 ve artı 6 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde geçen hafta 5 artı 1 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye birinci devrini gerçekleştirdi. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 19 talihli 4 bin 323 lira 70 kuruş, 4 artı 1 bilen 231 talihli 355 lira 85 kuruş, 4 bilen 3 bin 115 talihli 35 lira 25 kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 992 talihli 19 lira 95 kuruş, 3 bilen 88 bin 880 talihli 4 lira 30 kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 800 talihli 5 lira 75 kuruş ve 1 artı 1 bilen talihliler de 3 lira 20 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Talihlilere toplam, 1 milyon 916 bin 768 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

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ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu kolonu, iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır.

İşaretlemeler yapılırken dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Oynanan her kolon için ücret alınır. Çekiliş için Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir.