Şans Topu çekilişi (14 Şubat 2018)

Şans Topu’nda bugün 870’inci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 5 artı 1 bilen bir talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinden kuponunu yatıran talihli, 3 milyon 648 bin 551 lira almaya , hak kazandı. Çekilişin kazandıran sayıları; 17, 20, 21, 32, 34 ve artı 10 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde geçen hafta 1 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Çekiliş sonuçları ile ilgili yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 29 talihli 3 bin 741 lira, 4 artı 1 bilen 349 talihli 311 lira, 4 bilen 4 bin 24 talihli 36 lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 753 talihli 18 lira 60 kuruş, 3 bilen 122 bin 318 talihli 4 lira 15 kuruş, 2 artı 1 bilen 92 bin 992 talihli 5 lira 50 kuruş ve 1 artı 1 bilen 302 bin 781 talihli de 3 lira 20 kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

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ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazanan talihliler arasından;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,,

5+1 bilenler ve büyük ikramiye kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Talihlilerin kazandıkları ikramiyeleri bir yıl içerisinde ilgili yerden alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu çekiliş kuponunda iki sayı kümesi bulunur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde de 1’den 14’e kadar sayılar yer alır. Birinci sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir.

Kolon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret verilir. Çekilişe katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Şans Topu çekilişleri için Perşembe sabahından Çarşamba günü akşamına kadar kupon doldurulabilir.