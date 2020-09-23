Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli 751.727,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama yapabilecek. İşte Şans Topu çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları..

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli bu hafta 751.727,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ve büyük ikramiye kazanan talihlinin yanı sıra 5 bilen 6 kişi 7.659,50 TL, 4+1 bilen 125 kişi 367,65 TL, 4 bilen 1.312 kişi 43,75 TL, 3+1 bilen 3.274 kişi 21.05 TL, 2+1 bilen 29.275 kişi 8,60 TL, 3 bilen 39.044 kişi 7,05 TL, 1+1 bilen 88.632 kişi 4,50 TL ve son olarak 0+1 bilen 85.538 kişi 4.70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Oynadığınız bilete ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu biletlerini sorgulayabilecek.

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyun u için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.