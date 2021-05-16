Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Mayıs Şans Topu'nda büyük ikramiye...

'Şans Topu'nda çekilişi heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 229 bin 920 TL. 16 Mayıs 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -17-18-20-27-32- ve +11 oldu.
Sisal Şans tarafından düzenlenen sevilen oyun Şans Topu sonuçları ve çekiliş ayrıntıları Millipiyangoonline'da yer alıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişlerde her hafta sayısız kişi kazanıyor. İşte, 16 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
16 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
Milli Piyango Online'da yer alan Şans Topu'nun yeni çekilişi yapıldı. Pazar akşamı yapılan çekiliş saat 20:30'da. Çekilişler ise Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılıyor. Sonuçlara göre 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.