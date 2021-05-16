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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Mayıs Şans Topu'nda büyük ikramiye...

16 Mayıs 2021 Pazar - 20:59 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 20:59

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 229 bin 920 TL.


'Şans Topu'nda çekilişi heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 229 bin 920 TL. 16 Mayıs 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -17-18-20-27-32- ve +11 oldu.
 
Sisal Şans tarafından düzenlenen sevilen oyun Şans Topu sonuçları ve çekiliş ayrıntıları Millipiyangoonline'da yer alıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişlerde her hafta sayısız kişi kazanıyor. İşte, 16 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
 
16 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
 
Milli Piyango Online'da yer alan Şans Topu'nun yeni çekilişi yapıldı. Pazar akşamı yapılan çekiliş saat 20:30'da. Çekilişler ise Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılıyor. Sonuçlara göre 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
 

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Şans Topu çekiliş 16 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları
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