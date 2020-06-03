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Şans Topu çekildi! İşte kazandıran numaralar...

03 Haziran 2020 Çarşamba - 22:54 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 22:54

Şans Topu oyununun 990. hafta çekilişi yapıldı. Şans Topu oyununun 990. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 406 bin 656 liralık ikramiyenin sahibi oldu.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 372 lira 75'er kuruş, 4 artı  1 bilen 189 kişi 555 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 743 kişi 47 lira 90'ar  kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 2 kişi 31 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 77 bin 197 kişi 4  lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 45 bin 225 kişi 7 lira 55'er kuruş, 1 artı 1  bilen 152 bin 215 kişi 4 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki  çekilişinde kazandıran numaralar 6, 7, 9, 23, 32 ve artı 1 olarak belirlendi.
 
Büyük ikramiye kazanan kuponların, İzmir'in Buca ve Konya'nın  Seydişehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

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