Şans Topu çekildi! İşte kazandıran numaralar...

Şans Topu oyununun 989. hafta çekilişi yapıldı. Şans Topu oyununun 989. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 356 bin 785 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 12 kişi 5 bin 754 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 438 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 125 kişi 38 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 277 kişi 26 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 30 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 43 bin 573 kişi 6 lira 85'er kuruş, 1 artı 1 bilen 136 bin 764 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 11, 23, 31 ve artı 13 olarak belirlendi.