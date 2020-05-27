Şans Topu çekildi! İşte kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 12 kişi 5 bin 754 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 438 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 125 kişi 38 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 277 kişi 26 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 30 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 43 bin 573 kişi 6 lira 85'er kuruş, 1 artı 1 bilen 136 bin 764 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 11, 23, 31 ve artı 13 olarak belirlendi.
Büyük ikramiye kazanan kuponların, Amasya'nın Merzifon ve Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.