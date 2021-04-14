Şans Topu 14 Nisan sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunu Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 897 bin 70 TL. 14 Nisan 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11-19-24-25-26- ve +11 oldu.
14 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen Şans Topu çekilişinde haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla takip edilen Şans Topu çekilişi saat 20.30'da yapıldı. Çekiliş ardından 5+1 bilen 1 kişi 897.070,40 TL kazandı.