Şans Kapıyı Çalınca başvuru formu! Şans Kapıyı Çalınca başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Şans Kapıyı Çalınca' ekranlara dönüyor. Yıllar önce Seray Sever ile Kayra Şenocak'ın sunuculuğunu yaptığı eğlence programı Şans Kapıyı Çalınca' yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, ATVde izleyiciyle buluşacak yarışma programının sunuculuğunu ise oyuncu Ferit Aktuğ yapacak. Yarışma programının yeniden başlayacağının duyurulmasının ardından Şans Kapıyı Çalınca başvuru nasıl yapılır? Şans Kapıyı Şalınca başvuru formu nasıl doldurulur? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.

'Şans Kapıyı Çalınca', oyuncu Ferit Aktuğ'un sunumuyla ATV ekranlarında olacak. Her hafta aile reislerine verilen oyunun bir hafta boyunca çalışılması sonucu stüdyoda gerçekleşen ve "kader anı" olarak adlandırılan final bölümü ile yarışmacı ailelerin büyük ödüller kazandığı bir yarışma programı olan 'Şans Kapıyı Çalınca'da büyük ödül 50 bin TL olacak.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şans Kapıyı Çalınca başvuru formu, yarışmanın başlayacağının duyurulmasının ardından araştırılmaya başlandı. Şans Kapıyı Çalınca, yeni dönemde ATV ekranlarında yayın hayatını sürdürecek. Şans Kapıyı Çalınca aile babasının, bir hedef için çalışması, başarması ve bunu ‘kader anı’ denilen yarışma sahnesinde tekrarlamasına dayalı bir yarışmadır.

Aile babalarının ailesi adına 50 bin lira kazanmak için mücadele ettiği bir programdır. Programda el ve vücut becerisi, ezber, hafıza ve görsel tanıma yeteneği gerektiren oyunlar oynanacaktır. Ailelere birkaç gün çalışarak gerçekleştirebileceği oyunlar verilir.

Evlerine oyun mekanizmaları bırakılır ve uzmanlar eşliğinde oyunların nasıl yapılacağı öğretilir. Oyunların tamamı bir kaç gün sonunda yapılabilecek oyunlardır. Aileler evlerinde çalıştıktan sonra stüdyoya gelip oyunu gerçekleştirebilirlerse 50 bin liranın sahibi olurlar.

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ŞANS KAPIYI ÇALINCA JAPON PROGRAMIYDI

Şans Kapıyı Çalınca, orijinal adı Happy Family Plan olan Japonya kökenli bir yarışma programı. Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Med Yapım'ın, yönetmenliğini Uğur Aksay'ın üstlendiği program, Seray Sever ve Kayra Şenocak'ın sunumuyla gerçekleşmiştir.

Her hafta aile reislerine verilen oyunun bir hafta boyunca çalışılması sonucu stüdyoda gerçekleşen ve "kader anı" olarak adlandırılan final bölümü ile yarışmacı ailelerin büyük ödüller kazandığı bir yarışma programıdır. Yarışmacıların tüm aile bireyleri ile birlikte aile reisini yarışmaya hazırlamaları ve bu hazırlıkların amatör kamerayla her anının görüntülenmesi ve final öncesi ekrana getirilmesi formatın öne çıkan özellikleri arasında yer almıştır.

Formatın yeni versiyonu Şans Kapıdan Bakınca, Kanal 7 televizyonunda Süheyl Uygur'un sunumuyla yayınlanmıştır.