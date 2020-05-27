Şanlıurfa TOKİ Maşuk kura sonuçları 2020 – Şanlıurfa TOKİ kura çekilişi sonuçları 2020 isim listesi

Şanlıurfa TOKİ sonuçları 2020 merak ediliyor. Şanlıurfa Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi bugün yapılıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’da kuraları bugün saat 10.00’da başladı. 2+1 420, 3+1 180 konutun hak sahibini bulacağı Şanlıurfa TOKİ Maşuk kura çekimi internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Şanlıurfa TOKİ sonuçları 2020 belli oldu mu? İşte TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 Şanlıurfa...

Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi 2020 nereden sorgulanır? TOKİ 100 sosyal konut projesi corona virüsü salgını nedeniyle verdiği aranın ardından seyircisiz olarak devam ediyor. Bugün TOKİ kuraları Şanlıurfa Maşuk ilçesi çekilecek. Çekilişler, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı takip edilebilecek. Peki, Şanlıurfa TOKİ Maşuk kura sonuçları 2020 nereden sorgulanacak? Şanlıurfa TOKİ kura çekilişi sonuçları 2020 isim listesi belli oldu mu?

ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. 27 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da başlayan TOKİ kura çekilişi canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek. TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANLIURFA TOKİ MAŞUK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

Maşuk TOKİ konut projesi için olacak kura çekiliş işlemleri; 2+1 420, 3+1 180 konut için başvuruda bulunmuş vatandaşlar için hak sahipleri belirlenecek. Kura çekilişi sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

MAŞUK TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA