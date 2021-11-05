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Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu

AA |  05 Kasım 2021 Cuma - 0:34 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 0:34

Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki bir çöp konteynerinde el bombası bulundu.


Terminal bahçesinde bulunun çöp konteynerinde el bombası gören  temizlik görevlisi durumu polise bildirdi.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
 
  
 

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Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali
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