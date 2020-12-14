Şanlıurfa İŞKUR TYP alımları ne zaman 2020? 13 ilçede şoför alımı yapılacak! Şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılacak?

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğü'nde istihdam edilecek şoför alımı başvurusunu açtı. Şoför alımı başvuruları İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden alınacak. Şanlıurfa İŞKUR TYP alımları ne zaman 2020?

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde Sağlık Müdürlükleri bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 13 ilçede filyasyon ekibinde çalıştırılmak üzere şoför alımı yapacak. Şanlıurfa İŞKUR TYP alımları ne zaman 2020?

İŞKUR TYP ŞANLIURFA PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 14 Aralık 2020 Pazartesi günü başlayıp 15 Aralık 2020 Salı günü sona erecek.

koronavirüs (covid-19) tedbirleri nedeniyle oluşacak kalabalığın oluşturacağı risk göze alınarak başvurular sadece İŞKUR'un internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden online yapılacak.

ŞANLIURFA İŞKUR (TYP) ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru koşullarında yaş sınırının olmadığı, ehliyet şartının arandığı öğrenildi. Başvuru sonuçları noter kurası sonrası açıklanacak.

TYP NEDİR, KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' yönünde düzenleme yapılmıştır.

2019 yılında yapılan düzenleme ile ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde düzenlemeler getirilmiştir.