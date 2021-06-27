Kaza, Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun 29uncu kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne giden İlknur Bekşen yönetimindeki 27 V 7088 plakalı hafif ticari araç ve Hasan A.'nın kullandığı 52 BC 215 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil birbirine çarptı. Zincirleme kazayı görenler yerdeki yaralıların yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde İlknur Bekşen'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı ise ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruçtaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) | 27 Haziran 2021 Pazar - 22:15 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 22:15