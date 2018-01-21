Şanlıurfa'da yasa dışı bahis: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatılan iş yerlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada bahis oyununda kullanıldığı belirlenen 10 masaüstü bilgisayar, 9 yazıcı, 5 dizüstü bilgisayar, 31 kupon ve bin 208 Türk Lirası ele geçirildi. Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şüphelilere Yasadışı bahis oynatmaktan dolayı adli işlem yapılırken, gözaltındaki 1 kişinin dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.