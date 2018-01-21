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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis: 9 gözaltı

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 19:59 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 19:59

Şanlıurfa'da polisin yasadışı bahis oynattıkları belirlenen iş yerlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatılan iş yerlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada bahis oyununda kullanıldığı belirlenen 10 masaüstü bilgisayar, 9 yazıcı, 5 dizüstü bilgisayar, 31 kupon ve bin 208 Türk Lirası ele geçirildi. Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şüphelilere Yasadışı bahis oynatmaktan dolayı adli işlem yapılırken, gözaltındaki 1 kişinin dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

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Şanlıurfa polis operasyon
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