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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 gözaltı

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 23:18 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 23:18

Şanlıurfa'da terör örgütü PYD/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.


 İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya yazılı göre, Terörle  Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak yollardan Türkiye'ye  giren PYD/PKK/KCK terör örgütü üyeleri, işbirlikçileri ve sosyal medyadan terör  örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
 
Ekiplerin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli  gözaltına alındı.
 
Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca ve 176 mermi,  örgüte müzahir 65 kitap, 6 dergi, 5 kıyafet, çok sayıda örgütsel doküman ve  materyaller ele geçirildi.
 
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
 

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