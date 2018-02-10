Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya yazılı göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak yollardan Türkiye'ye giren PYD/PKK/KCK terör örgütü üyeleri, işbirlikçileri ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca ve 176 mermi, örgüte müzahir 65 kitap , 6 dergi, 5 kıyafet, çok sayıda örgütsel doküman ve materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.