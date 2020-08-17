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Şanlıurfa'da sınır hattına uzun boylu bitkilerin ekilmesi yasaklandı

AA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 19:16 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 19:16

Şanlıurfa Valiliği, 221 kilometrelik Suriye sınır hattı boyunca uzun boylu bitkilerin ekilmesinin yasaklandığını bildirdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hudut emniyetinin  etkinliğini artırmak ve bölgede görev yapan askeri personel ile sivil halkın can  ve mal güvenliğini korumak amacıyla yeni bir karar alındığı belirtildi.
 
Şanlıurfa il sınırlarının 221 kilometresinde de Suriye ile sınırın  olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"221 kilometrelik Şanlıurfa hudut hattı boyunca 1'inci ve 2'nci derece  kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde  (özellikle hudut hattına paralel giden köy yolları ile hudut devriye yolundan ve  karakol kışlaların dış emniyet duvar/tel çitlerinden itibaren 200 metreye kadar  olan alanlarda) 1'inci hat devriye yolundan itibaren 200 metrelik bir alanda uzun  boylu bitkilerin (mısır ve ayçiçeği gibi) ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl  İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince izin verilmeyecektir. Kamuoyuna  saygıyla duyurulur."

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Şanlıurfa Valiliği Suriye bitki
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