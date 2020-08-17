Şanlıurfa'da sınır hattına uzun boylu bitkilerin ekilmesi yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hudut emniyetinin etkinliğini artırmak ve bölgede görev yapan askeri personel ile sivil halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yeni bir karar alındığı belirtildi.

Şanlıurfa il sınırlarının 221 kilometresinde de Suriye ile sınırın olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: