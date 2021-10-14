14 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.412 -0.13 EURO 10,6750 1.25
USD 9,1860 1.19 ALTIN 530,540 1.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şanlıurfa'da silahlı 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) |  14 Ekim 2021 Perşembe - 22:12 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 22:12

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Aşağı Duraklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar Ahmet (42) ve Doğan Çalan'a isabet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Çalan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılmadı. Çapan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

ETİKETLER

Şanlıurfa Siverek arazi anlaşmazlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.