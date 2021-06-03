Kaza, öğleden sonra Siverek- Çermik yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BRR 19 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, üst geçitten kısmen kuruyan dereye uçtu. Attığı taklalar nedeniyle hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi, hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri ise yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Şanlıurfa'da otomobil, üst geçitten dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil, üst geçitten dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
DHA | 03 Haziran 2021 Perşembe - 15:28 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 15:28