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Şanlıurfa'da kafa kafaya facia: 2 kişi hayatını kaybetti

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) |  07 Ekim 2021 Perşembe - 22:55 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 22:55

Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerinde Uğur Mahallesi'nde meydana geldi. Akçakale'den Şanlıurfa istikametine giden İsa Demir yönetimindeki 63 ACP 016 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sait Ayhan yönetimindeki 63 ABB 189 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil hurdaya dönerken sürücüler ağır yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan sürücüler Demir ve Ayhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 
 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa otomobil kaza
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