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Şanlıurfa'da aynı yerde bir haftada ikinci heyelan: 13 ev boşaltıldı

AA |  21 Mayıs 2019 Salı - 7:54 | Son Güncelleme : 21 05 2019 - 7:54

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 6 gün arayla ikinci kez heyelanın meydana geldiği bölgede 13 ev tahliye edildi


Şanlıurfa'da 6 gün arayla 2 kez heyelanın meydana geldiği bölgedeki 13 ev boşaltıldı.Birecik Kaymakamlığı ve Birecik Belediyesi tarafından dün heyelanın meydana geldiği Birecik-Halfeti yolu Sahra Mahallesi yakınlarındaki bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.
 
13 EV BOŞALTILDI
 
Heyelan bölgesinde bulunan 13 ev boşaltıldı.Tahliye edilen evlerde yaşayanlara, kamulaştırma yapılana kadar kira bedellerinin kaymakamlık ve belediye tarafından ödeneceği öğrenildi. Bölge, güvenlik önlemi alınarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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