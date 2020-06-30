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Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

İHA |  30 Haziran 2020 Salı - 22:51 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 23:06

Şanlıurfa’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı İbrik kırsal Mahallesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Araya girenler kavgayı ayırdı. Akşam saatlerinde Şenocak kırsal Mahallesinde tekrar karşılaşan aileler, yeniden kavga etti. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada Halil Erçel ile Ali Erçel olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Erçel, Mahmut Kırmızıkılıç ve Hamit Kırmızıkılıç yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kavgayı ayırırken yaralılar ise ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Erçel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 
Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıuırfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kavgada silah kullandığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.
 
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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