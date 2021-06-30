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Şanlıurfa'da ailelerin taşlı- sopalı ve bıçaklı kavgası: 13 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) |  30 Haziran 2021 Çarşamba - 16:57 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 16:57

Şanlıurfa'da, akraba 3 aile arasında ev inşaatı nedeniyle çıkan ve taş, sopa ile bıçakların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.


Viranşehir’in Tekel Mahallesi'nde akraba olan Alkan, Satmaz ve Kama aileleri arasında ev inşaatı meselesinden tartışma çıktı.
 
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar, birbirlerine bıçak, taş ve sopalar ile saldırdı. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 13 kişi, yaralandı.
 
Sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ve hastane önünde önlem alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
 
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