Şanlıurfa'da, 'acı' mesaisi başladı

Türkiye'de en çok acı tüketilen kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, biber hasadı ile birlikte isot yapımına da başlandı. Kentte biberlerin kurumaya bırakıldığı boş araziler ile evlerin çatıları kırmızı renge büründü.

Şanlıurfa’da, ekim ayına kadar sürecek pul biber yapımı için hazırlıklar başladı. Kentteki birçok aile mutfaklarında tüketecekleri biberleri, evlerinin çatılarına serdi. Geçimini isot yapımı ile sağlayan aileler ise satın aldıkları tonlarca biberi, isota dönüştürmek için Sırrın Mahallesi'nde bulunan boş arazilerde kurumaya bıraktı.

HER YER KIRMIZI

İsot üreticilerinin tonlarca biberi kurumaya bırakmasının ardından boş araziler kırmızıya boyandı. İsot mevsiminin başlamasıyla kentte tatlı bir acı telaşı yaşandığını belirten Mehmet Mermer, pazardan veya tarladan satın aldıkları tonlarca biberi saplarından ayırdıktan sonra güneşte kurumaya bıraktıklarını söyledi. Biberin güneş altında kaldığı süreçte suyu çekilerek kuruma başladığını belirten Mermer "Birkaç gün içinde biberin suyu çekilerek kuruyor. Biberleri kurumasının ardından kararması için naylon poşetlerde ikinci kez kurutuyoruz. Poşetlerin içindeki biberleri birkaç gün sonra zeytinyağı ile harmanlayarak çekiyoruz" diye konuştu.